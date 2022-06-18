Як подати на ТОТ заяву про надання чи поновлення статусу безробітного та призначення допомоги

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України надає роз'яснення, як мешканцям ТОТ або тих територій, де тривають бойові дії, подати заяву про надання чи поновлення статусу безробітного та призначення державної допомоги.

У безпечних регіонах можна зареєструватись як дистанційно (через портал чи мобільний додаток Дія), так і офлайн – звернутися особисто до найближчого Центру зайнятості, що працює.

Особа, яка перебуває на тимчасово окупованій території або на території, де тривають бойові дії, може отримати чи поновити статус безробітного та право на державну допомогу, звернувшись до Центру зайнятості в режимі онлайн.

З варіантами, як це зробити, можна ознайомитися за посиланням https://kharkivoda.gov.ua/news/116187

Источник: https://t.me/kharkivoda/5390

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