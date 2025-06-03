Україна експортувала понад 38 мільйонів тонн зерна

Станом на 2 червня у 2024/2025 МР Україна експортувала 38 млн 308 тис. тонн зернових та зернобобових культур.

Такі дані опублікувало Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Це на 8 млн 649 тис. тонн або на 22,5% менше, ніж торік.

Зокрема, за 11 місяців 2024/2025 маркетингового року Україна експортувала 14,8 млн т пшениці (торік – 17,4 млн т), 2,3 млн т ячменю (торік – 2,4 млн т), 10,8 тис. т жита (1,6 тис. т) та 20,5 млн т кукурудзи (торік – 26,6 млн т).

Джерело: epravda.com.ua

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