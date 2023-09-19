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Україна може заборонити імпорт польських овочів – торгпред

Україна може заборонити імпорт польських овочів – торгпред

Україна найближчими днями запровадить ембарго на цибулю, помідори, капусту та яблука з Польщі, повідомив заступник міністра економіки, торговельний представник України Тарас Качка.

Про це український урядовець сказав в інтерв’ю польському виданню Rzeczpospolita, повідомляє «Європейська правда».

Качка заявив, що після п’яти місяців переговорів Україна втратила надію на вирішення цієї суперечки, і саме тому Київ подав звернувся до Світової організації торгівлі.

Відтоді, за його словами, українська сторона не отримала жодної відповіді від польського уряду з цього приводу.

Для Києва було важливо не лише те, що Польща продовжила заборону, але й те, що вона поширила її на більшу кількість продуктів – борошно та зерновий шрот.

«Головна причина для нас – довести, що Польща не має права запроваджувати такі заходи. Ми від самого початку не погоджувалися із забороною експорту, для нас важливо рухатися в правильному напрямку, а це означає діалог з Єврокомісією, як інституцією, що відповідає за міжнародну торгівлю», – підкреслив Качка.

Він пояснив, що Україна пішла на цей крок, щоб «переконати» Польщу зробити крок назад і погодитися на механізм ліцензування, розроблений у співпраці з ЄС.

Качка додав, що Україна не має наміру погіршувати відносини з Польщею, а прагне виробити цивілізовані методи вирішення суперечки.

Нагадаємо, у п’ятницю Єврокомісія оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції з України після 15 вересня, але Київ погодився вжити заходів з обмеження імпорту зі свого боку.

Попри це, Польща, Угорщина та Словаччина вирішили запровадити односторонні обмеження, причому у Варшаві заявили, що їхні обмеження діятимуть безстроково.

Агентство Телевидения Новости

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