За охрану парка Горького более 7 миллионов получит фирма семьи директора КП, - ХАЦ

КП «Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького» заключило с ООО «Агентство комплексной безопасности - Галеон» соглашение по охране стоимостью 7090000 гривен.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, ссылаясь на отчет о заключении договора и аукцион, который размещен на портале системы электронных закупок «Прозорро».

Речь идет об услугах по охране территории центрального парка культуры и отдыха им. М.Горького в течение 275 суток.

Основателем фирмы победителя является Татьяна Топчий, а директором - Ольга Топчий. По данным ХАЦ, они являются родственниками директора КП «Харковгорлифт».

Кроме того, как сообщалось, эта фирма является фигурантом уголовного производства в отношении работы «конвертационного» центра.

Более того, сотрудники фирмы, по мнению следователей, являются организаторами беспорядков в горсовете 20 июня 2018, отметили в ХАЦ.

Так, СБУ в Харьковской области установила, что лицами, которые были организаторами массовых беспорядков, оказались руководитель департамента по взаимодействию с правоохранительными органами, оборонной, мобилизационной работы и гражданской обороны горсовета (Валентин Топчий), директор КСП «Харьковгорлифт» (Алексей Топчий), совладельцы ООО «Охранное агентство« Практик »и владелица ООО «Агентство Комплексной безопасности «Галеон» и ООО «Агентство комплексной безопасности - Охранная фирма».

Единственным конкурентом было КП «Муниципальная охрана».

В Харьковском антикоррупционном центре напомнили, что бюджет Харькова ежегодно раздает 50000000 охранным фирмам, приближенным к городским властям. Эта схема, по мнению активистов, позволяет не только выводить средства через «фиктивные фирмы», но и держать армию «титушек» для устрашения критиков городской власти.

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