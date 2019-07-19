ХАЦ рассекретили стоимость очередных "золотых" лавочек Кернеса

Как сообщила пресс-служба Харьковского антикоррупционного центра, в городе закупили лавочки с невероятно высокой стоимостью.

На прошлой неделе, большой резонанс вызвала стоимость парковой скамейки в сквере Сафарова. 1 лавка там стоила сначала 14,5 тыс. Затем стоимость снизили до 12,5 тыс. Всего закупили 55 скамеек на 689 тыс. Но, как оказалось, это самые дешевые лавки в Харькове, которые городская власть устанавливает в парках в 2019 году.

Вчера, после ремонта открыли сквер «Стрелка», там установили 117 скамеек по 17450 грн. за 1 шт. Всего установили скамеек на 2,04 млн.грн.

В Молодежном парке устанавливают 62 лавки, из которых 13 лавок - по 19,3 тыс, 33 лавки - по 13,8 тыс. и 16 скамеек - по 14,1 тыс. Общая стоимость 62 скамеек составит 931,2 тыс.

Например, по состоянию на сегодняшний день, можно приобрести парковую скамейку "Соло" 2 м с немецким покрытием BASF за 3,8 тыс.

Парковую скамейку в стиле LOFT - за 12 тыс.

Двойную парковую скамейку в стиле LOFT - за 11 тыс.

Садовопарковую лавку - за 6 тыс.

Уличную скамейку для парка - за 3,8 тыс

Агентство Телевидения Новости