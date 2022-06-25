Зачем нужен стабилизатор напряжения и что учитывать при покупке

При наличии проблем с напряжением в электросети избежать плачевных последствий вам поможет стабилизатор. Задача этого прибора заключается в нормализации нестабильного тока, приводя завышенное или заниженное напряжение к нормальному показателю в 220 В. Его применение позволит уберечь дорогостоящую бытовую технику и электронику, которая работает в доме, от ускоренного износа и преждевременного выхода из строя.

Как определить, нужен ли вам стабилизатор

Проблему нестабильного напряжения можно определить по нескольким характерным признакам. Например, если лампы накаливания мерцают либо меняют яркость, это свидетельствует о том, что меняется вольтаж в электросети. Также некоторые бытовые приборы могут работать некорректно, не на всю мощность либо полностью отключаются. Хорошим индикатором является электрочайник. Например, вы знаете, что ему для нагрева 2 л воды нужно ровно пять минут. Но после очередного включения он нагрел воду за 10 минут. Это говорит, что напряжение пониженное и нужно что-то предпринимать.

Чтобы точно узнать, есть проблема или нет, можно использовать мультиметр либо универсальный энергометр. Нужные вам данные отобразятся прямо на экране. В том случае, если ваши опасения подтвердились, нужно сразу покупать подходящий стабилизатор для дома в Днепре, сколько бы он ни стоил. В противном случае в скором времени вам может потребоваться ремонт или покупка нового холодильника, стиральной машины, бойлера, компьютера и т.д. Согласитесь, в первом случае затраты намного меньше.

Стабилизатор не помешает и в том случае, если в настоящий момент с напряжением все нормально. Ситуация может измениться резко и неожиданно (например, скачок напряжения из-за аварии на линии).

Основные характеристики при выборе

При покупке вам нужно обязательно учесть два параметра:

диапазон стабилизации;

мощность.

Диапазон стабилизации говорит о том, с каким входным напряжением сможет справиться прибор. Чем выше нижнее значение и чем выше верхнее, тем шире диапазон. Подбирать его рекомендуем конкретно под ваши условия. Если в вашей электросети вольтаж часто пониженный, то и стабилизатор нужно выбирать соответствующий. Но в любом случае, чем шире диапазон стабилизации, тем лучше.

Мощность следует выбирать такую, чтобы ее хватило на все электроприборы, которые будут включены в сеть одновременно. Ее можно рассчитать путем обычного сложения. Например, электрочайник — 2 кВт, бойлер — 1.5 кВт, электроплита — 2 кВт и т.д. Нужно помнить, что чем больше диапазон и мощность, тем дороже прибор.

Также важно посмотреть, от чего именно защищает конкретный стабилизатор: короткое замыкание, высокочастотные помехи, завышенное/заниженное напряжение, перегрузки, перегрев.

Обязательно уточните, на какой тип напряжения он рассчитан (220 или 380 В), чтобы потом не было сюрприза. Обращайте внимание на особенности — наличие ручки для переноски, дисплей и т.д.