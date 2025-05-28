Зміцнить енергобезпеку: Україна відкрила новий газовий маршрут

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), спростила транспортування газу до України через Трансбалканський коридор.

Про це повідомляє пресслужба НКРЕКП та Міненерго.

Відповідне рішення передбачає проведення єдиного аукціону для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору за маршрутом транспортування природного газу з Греції до України замість окремих аукціонів у кожній країні, що робить проєкт економічно більш привабливим та ефективним.

Участь України у міжнародному газовому проєкті дозволить імпортувати до 3 мільйонів кубометрів газу на добу (або близько 1 мільярда кубометрів на рік).

Нацкомісія ухвалила рішення про погодження надання Оператором ГТС України спільного продукту послуг транспортування разом з операторами газотранспортних систем Болгарії (Bulgartransgaz), Греції (DESFA SA), Молдови (VestMoldTransgaz SRL) та Румунії (Transgaz SA).

"Такий крок сприятиме підвищенню привабливості українського ринку природного газу, а також розширенню можливостей диверсифікації джерел постачання. Це, своєю чергою, зміцнить енергетичну безпеку регіону в умовах збройної агресії з боку рф", – йдеться у повідомленні НКРЕКП.

"Ми сподіваємось на позитивні рішення усіх країн-учасниць щодо використання Трансбалканського маршруту для наших спільних стратегічних цілей", – сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

Трансбалканський маршрут відкриває для України доступ до LNG-терміналів у Греції.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»