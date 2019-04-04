11 лет проведет за решеткой вор, который пырнул ножом патрульного

28-летний мужчина признан виновным в нанесении тяжкого телесного повреждения правоохранителю и краже с проникновением в жилище.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным ведомства, в январе прошлого года неоднократно судимый мужчина вместе с двумя сообщниками обокрал дом в селе Губаревка Богодуховского района. Злоумышленники ходили по сельским улицам, подыскивая наиболее зажиточный, на их взгляд, дом. Удостоверившись, что хозяев нет дома, мужчины повредили окно и проникли в жилище. Выносили все, что казалось им ценным: от денег до женской одежды.

С похищенным преступники пытались скрыться на автомобиле, однако в районном центре их остановили патрульные. Увидев правоохранителей, один из преступников стал убегать. Полицейский догнал его, однако мужчина выхватил нож и ударил патрульного в живот, а после этого сбежал. Злоумышленник пытался прятаться в лесу, но через несколько часов после преступления был задержан.

Злоумышленник приговорен к 11 годам лишения свободы.Двое других участников преступления пока также получили приговоры. Одного приговорили к 3,5, другого - к 4,5 годам лишения свободы за совершенную кражу. Приговор суда не вступил в силу, идет время на апелляционное обжалование.





Агентство Телевидения Новости