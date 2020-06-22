11 лет за решеткой. Оглашен приговор мужчине, который взял женщину в заложники и ранил полицейского

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Это именно тот 37-летний харьковчанин, который вооружившись ножом взял в заложницы женщину, которая просто шла Александровским проспектом. События разворачивались в конце декабря, злоумышленник требовал, чтобы ему привезли знакомого из больницы, и угрожал убить заложницу. Один из полицейских, прибывших на место, предложил обменять женщину на себя. Во время разговора капитан полиции решил отвлечь мужчину сигаретой и обезвредить.

Когда тот начал подкуривать полицейский бросился на злоумышленника, но тот успел ударить полицеского несколько раз ножом в шею и лицо. В тяжелом состоянии стража порядка срочно госпитализировали и прооперировали. Сейчас правоохранитель уже полностью выздоровел и продолжает службу.

А его обидчику сегодня суд объявил приговор.

Алексей Соколов, прокурор

Обвинувачений пояснював, що він хотів помститися кривднику своєї знайомої але розуміючи що у лікарні може бути велика кількість людей вирішив захопити заручницю та висунути вимоги до працівників поліції. У матеріалах кримінального провадження є висновок судово-психіатричної експертизи відповідно до якого як ми почули у суді у нього була алкогольна інтоксикація тобто цілком можливо що і 5 днів.

Обвиняемый по словам прокуратура свою вину признал в полном объеме более того во время судебных прений мужчина попросил прощения у заложницы и у потерпевшего полицейского.

Коллегия судей признала мужчину виновным в совершении преступления.

Визнати винним у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.147, ст. 348 Кримінального Кодексу України. За вчинення яких призначити покарання за ч. 1 ст.147 КК - 6 років позбавлення волі. За ст. 348 КК України -11 років позбавлення волі.

Окончательным приговором за захват заложника и покушение на жизнь сотрудника правоохранительного органа суд избрал 11 лет лишения свободы. Впрочем, приговор еще не вступил в силу, так как идет время на его апелляционное обжалование.

Агентство Телевидения Новости