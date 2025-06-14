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12 млн грн за вплив на директора порту: скеровано до суду

12 млн грн за вплив на директора порту: скеровано до суду

НАБУ і САП направили до суду справу щодо спроби одержання неправомірної вигоди за вплив на директора ДП «МТП «Чорноморськ» для ухвалення рішення в інтересах приватної компанії.

Підприємець у змові з начальницею служби правового забезпечення порту «Чорноморськ» та колишнім позаштатним радником директора запропонував керівниці компанії надати 12 млн грн.

За цю суму обіцяли забезпечити укладення договору між портом та цією компанією про відступлення на її користь права вимоги боргу від приватного товариства.

Гроші мали бути перераховані на рахунок іншої компанії під приводом фінансово-господарської операції.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3232

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