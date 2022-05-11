17 п’яних водіїв за добу виявили харківські патрульні

Протягом доби на вулицях Харкова співробітники патрульної поліції затримали 17 водіїв, які знаходилися у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Про це повідомили начальник УПП Харківської області Альона Стрижак.

Кілька днів тому харківські патрульні повідомляли про затримання 11 нетверезих водіїв на дорогах міста.

«На всіх правопорушників поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили від подальшого керування.

Будьте відповідальними, дотримуйтесь правил дорожнього руху!», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости