Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:59
Просмотров: 190

17 п’яних водіїв за добу виявили харківські патрульні

17 п’яних водіїв за добу виявили харківські патрульні

Протягом доби на вулицях Харкова співробітники патрульної поліції затримали 17 водіїв, які знаходилися у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. Про це повідомили начальник УПП Харківської області Альона Стрижак.

Кілька днів тому харківські патрульні повідомляли про затримання 11 нетверезих водіїв на дорогах міста.

«На всіх правопорушників поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали за ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) КУпАП та відсторонили від подальшого керування.

Будьте відповідальними, дотримуйтесь правил дорожнього руху!», йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 