20 000 гривень за оренду приміщення: на Харківщині затримали керівника регіональної філії Концерну «Військторгсервіс»

Керівника регіональної філії Концерну «Військторгсервіс» вимагав гроші від представників комерційної структури за укладання договору оренди приміщення та обіцяв узгодити дане питання з усіма структурами.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП Харківської області.

25 липня зловмисника затримали слідчі слідчого управління поліції Харківської області та оперативники управління стратегічних розслідувань у Дніпропетровській області Нацполіції спільно з працівниками Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону під час отримання посадовцем неправомірної вигоди – паливних карток на 400 літрів бензину (еквівалент 20 000 грн).

Наразі керівнику регіональної філії Концерну «Військторгсервіс» повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости