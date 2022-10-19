2,3 млн грн необґрунтованих доходів працівниці харківської податкової буде передано у дохід держави

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованими активи посадовиці Харківської податкової та її родича, який також працює у податковій. Вони безпідставно стали власниками будинку та земельної ділянки у Київській області вартістю у понад 2,3 млн гривень.

Державне бюро розслідувань отримало додаткові відомості та докази щодо виникнення необґрунтованого активу у вказаних осіб. Встановлено, що актив набуто внаслідок неіснуючого боргу між родичом посадовиці та третьою особою, що, нібито, підтверджувалося нікчемними договорами позики та іпотеки нерухомого майна.

Всі зібрані доказові матеріали були передані до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка своєю чергою, звернулася до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення у дохід держави. У підсумку суд визнав активи фігурантів необґрунтованими та наказав стягнути з них у дохід держави понад 2 млн 370 тис.

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