Сегодня 11:03
30 тис. дол. США за забудову в Луцьку: застосовано запобіжний захід до депутата міськради

05 січня 2026 року слідчий суддя ВАКС за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, застосував запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 4 992 000 грн до депутата Луцької міськради, якого спільно з депутатом міськради викрили на одержанні неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368 КК України).

Також на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

● прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді та суду за кожною вимогою;

● повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

● не відлучатися за межі Луцького району Волинської області без дозволу детектива, прокурора або суду;

● утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб;

● здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну;

● носити електронний засіб контролю.

У межах досудового розслідування встановлено, що голова однієї з депутатських фракцій Волинської облради у змові з головою цієї ж фракції у Луцькій міськраді висловив прохання користувачу земельної ділянки в м. Луцьку надати 30 тис. дол. США за ухвалення рішень, які нададуть законні підстави для будівництва на ділянці багатоквартирного житлового будинку. Слідство задокументувало факти надання та, відповідно, одержання частини коштів, а саме 15 тис. дол. США. Деталі: https://cutt.ly/ttsw9chR.

▶ ️Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3561

