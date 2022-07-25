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358 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

358 дітей загинули внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Більше ніж 1044 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 25 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 358. Зросла кількість поранених - понад 686.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 362, Харківській - 194, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 55, Херсонській - 54, Запорізькій - 40.

25 липня внаслідок обстрілу окупантами Миколаївського району Миколаївської області отримала поранення 8-річна дівчинка.

Стало відомо, що 18 липня внаслідок артилерійського обстрілу ворогом м. Гірник Донецької області травмовано 17-річного хлопця.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2188 закладів освіти. З них 221 зруйновано повністю.

Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

Джерело: gp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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