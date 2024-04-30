30 квітня ― День прикордонника України!

#ГУРвітає

Вітаємо бойових побратимів з професійним святом та відзначаємо вагомий внесок прикордонників у справу захисту України від російських загарбників.

Дякуємо за вашу надійність та професіоналізм під час спільних бойових місій! Боротись пліч-о-пліч з вами ― завжди за честь!

● Встановлення Дня прикордонника в Україні пов’язане з подіями кінця квітня 1918 року, коли армія УНР вигнала за межі держави московитів та зайняла міжнародно визнаний кордон на сході.

● У нашому столітті ми знову зіткнулись з кремлівськими воєнними злочинцями й окупантами. Вони знову перетнули лінію, тож підлягають ліквідації, і це найкращий спосіб відновити територіальну цілісність України!

І так буде, бо разом нам під силу усе!

Слава воїнам, хто поліг за свободу в бою! Честь усім прикордонникам, хто продовжує важку і праведну боротьбу, служить Україні заради її вільного майбутнього!

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/3761

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