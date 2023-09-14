4 роки ув’язнення з конфіскацією майна: засуджено поплічника окупантів

Слідчі Служби безпеки України зібрали беззаперечні докази вини колаборанта, який під час окупації Балаклії Харківської області співпрацював з окупантами.

Було доведено, що 46-річний балаклієць у червні минулого року погодився на пропозицію одного з керівників місцевої окупаційної поліції та почав працювати охоронцем на ринку, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

На цій посаді він слідкував, щоб усі торговці неухильно сплачували представникам окупаційної влади «містове», а також супроводжував і охороняв жінку-касира, яка ці гроші збирала.

Крім цього, рашисти зобов’язали його ще й охороняти вночі аптеку, куди вони завезли з території росії ліки для власних потреб та для продажу мешканцям окупованих районів.

Колаборант також супроводжував «збирачку данини» під час збору оплати з торговців ринку, повідомляє речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Чоловік у судовому засіданні свою провину визнав частково та додав, що жодних договорів чи заяв про прийняття на роботу він не підписував, грошей чи іншої допомоги за свою роботу не отримував.

Суддя Київського районного суду м. Харкова виніс стосовно чоловіка обвинувальний вирок.

Йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов’язаною з наданням публічних послуг, на строк 10 років з конфіскацією всього майна.

Агентство Телевидения Новости