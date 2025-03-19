Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:03
Просмотров: 51

5 років позбавлення волі: АП ВАКС залишила без змін вирок колишньому гендиректору держпідприємства «Об'єднання «Радон»

5 років позбавлення волі: АП ВАКС залишила без змін вирок колишньому гендиректору держпідприємства «Обєднання «Радон»

17 березня 2025 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ВАКС від 01.06.2022, яким колишнього генерального директора державного спеціалізованого підприємства «Об'єднання «Радон» Ігоря Буксанчука визнано винуватим у наданні 210 тис. гривень неправомірної вигоди тимчасово виконувачу обов’язків голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) за погодження призначення йому щоквартальної та річної премій у сумі понад 430 тис. гривень.

Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту.

Таким чином, колишнього гендиректора держпідприємства визнано винуватим за ч. 4 ст. 369 КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна, крім ½ квартири в м. Києві.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2828

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Гуркіт в Криму: під ударом ― ворожі системи ППО, морські судна та гелікоптер
Сегодня 08:47    12
Українці з ВІЛ можуть залишитися без критично важливих медикаментів уже найближчим часом через рішення адміністрації Трампа, — Reuters
Сегодня 08:42    16
Списання податків на понад 641 млн грн: слідство завершено
Сегодня 08:33    36
Коли оживуть "мертві зони" мобільного звʼязку та інтернету: у Мінцифри дали відповідь
Сегодня 08:22    42
Збито 72 ворожих БПЛА, 56 безпілотників-імітаторів – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 08:18    39
Знищили ворожі “Град” і “Стрєлу” — розвідники працюють на Запорізькому фронті
Сегодня 08:12    55
Оперативна інформація станом на 08.00 19.03.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:08    56
Китай висловив готовність долучитися до післявоєнного відновлення України
Сегодня 07:50    59
Опитування КМІС: 32% респондентів розчаровані чинною владою
Сегодня 07:36    76
Зеленский на пресс-конференции после звонка Трампа и Путина
Сегодня 07:33    77
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 