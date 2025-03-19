5 років позбавлення волі: АП ВАКС залишила без змін вирок колишньому гендиректору держпідприємства «Об'єднання «Радон»
17 березня 2025 року Апеляційна палата ВАКС залишила без змін вирок ВАКС від 01.06.2022, яким колишнього генерального директора державного спеціалізованого підприємства «Об'єднання «Радон» Ігоря Буксанчука визнано винуватим у наданні 210 тис. гривень неправомірної вигоди тимчасово виконувачу обов’язків голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) за погодження призначення йому щоквартальної та річної премій у сумі понад 430 тис. гривень.
Заслухавши доводи сторін, суд апеляційної інстанції підтримав позицію прокурора САП та відмовив у задоволенні апеляційної скарги сторони захисту.
Таким чином, колишнього гендиректора держпідприємства визнано винуватим за ч. 4 ст. 369 КК України та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією усього належного йому на праві власності майна, крім ½ квартири в м. Києві.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку до Верховного Суду протягом трьох місяців.
Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2828