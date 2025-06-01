Актуальні події 26 – 31 травня 2025 року

▶ ️Підозра

● Схема незаконного виїзду чоловіків призивного віку за кордон: САП та НАБУ викрили депутата облради – https://cutt.ly/frvA3sus

● Підбурювання до підкупу судді: повідомлено про підозру адвокату – https://cutt.ly/drbmC8jG

▶ ️Запобіжний захід

● справа “Золотого мандарина”: АП ВАКС обрала організатору схеми – колишньому нардепу – запобіжний захід у вигляді тримання під вартою – https://cutt.ly/Zrbc1B3u

● застосовано запобіжний захід до депутата облради – https://cutt.ly/Srbc2frA та його спільника – https://cutt.ly/Hrbc0Kmi

▶ ️Направлення до суду

● справа стосовно колишнього народного депутата та ще 5 осіб – https://cutt.ly/JrbcIMUY

● обвинувальний акт стосовно 2 співробітників Волинської митниці, злочинні дії яких завдали державі збитків на суму понад 53 млн грн – https://cutt.ly/crbc25yn

● справа стосовно колишнього голови Тернопільської облради – https://cutt.ly/Trbc2IDl

● справа стосовно колишнього голови райсуду Дніпропетровщини – https://cutt.ly/rrbmXFN9

▶ ️Вироки

● ВАКС оголосив вирок у справі щодо розтрати понад 17 га цінної землі на Вінниччині –

● Спроба підкупу служителів Феміди з Полтави: оголошено вирок у справі – https://cutt.ly/urbc0QP0

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2990

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