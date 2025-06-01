Кримінал
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:55
Просмотров: 86

Актуальні події 26 – 31 травня 2025 року

Актуальні події 26 – 31 травня 2025 року

▶ ️Підозра

● Схема незаконного виїзду чоловіків призивного віку за кордон: САП та НАБУ викрили депутата облради – https://cutt.ly/frvA3sus

● Підбурювання до підкупу судді: повідомлено про підозру адвокату – https://cutt.ly/drbmC8jG

▶ ️Запобіжний захід

● справа “Золотого мандарина”: АП ВАКС обрала організатору схеми – колишньому нардепу – запобіжний захід у вигляді тримання під вартою – https://cutt.ly/Zrbc1B3u

● застосовано запобіжний захід до депутата облради – https://cutt.ly/Srbc2frA та його спільника – https://cutt.ly/Hrbc0Kmi

▶ ️Направлення до суду

● справа стосовно колишнього народного депутата та ще 5 осіб – https://cutt.ly/JrbcIMUY

● обвинувальний акт стосовно 2 співробітників Волинської митниці, злочинні дії яких завдали державі збитків на суму понад 53 млн грн – https://cutt.ly/crbc25yn

● справа стосовно колишнього голови Тернопільської облради – https://cutt.ly/Trbc2IDl

● справа стосовно колишнього голови райсуду Дніпропетровщини – https://cutt.ly/rrbmXFN9

▶ ️Вироки

● ВАКС оголосив вирок у справі щодо розтрати понад 17 га цінної землі на Вінниччині –

● Спроба підкупу служителів Феміди з Полтави: оголошено вирок у справі – https://cutt.ly/urbc0QP0

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2990

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Окупанти атакували Україну рекордною кількістю дронів: з 472 БпЛА вдалося збити 210
Сегодня 14:22    45
Росіяни завдали ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є загиблі та поранені
Сегодня 12:48    99
Все, що ви могли пропустити за тиждень, в одному дописі — у дайджесті новин НАБУ
Сегодня 10:42    80
За тиждень Нацбанк продав 653 мільйонів доларів
Сегодня 10:17    79
Поблизу Мелітополя підірвали потяг з товарними та паливними цистернами, який прямував у Крим
Сегодня 10:04    90
Брехня: «на Львівщині військовий 80 ОДШБр ЗСУ вкрав сумку з грошима у 69-річної жінки»
Сегодня 09:52    97
Іван Климишин «Крук» — лицар УПА (1918 — †7 травня 1944)
Сегодня 09:40    84
росіяни планують завезти “гастролерів” з мордовії до ТОТ Херсонщини
Сегодня 09:04    93
Рівно 29 років тому Україна передала останню ядерну зброю до рф, позбувшись статусу ядерної держави
Сегодня 08:35    88
Брехня: «днр та лнр – це російські регіони»
Сегодня 08:31    99
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 