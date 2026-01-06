Кримінал
Сегодня 10:31


БЕБ викрито незаконне виготовлення та реалізація фальсифікованого пального

За матеріалами детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області суд визнав винним учасника організованої злочинної групи, причетної до незаконного виготовлення та реалізації фальсифікованого пального на території Чернівецької та суміжних областей.

Фігуранту призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленого бензину, обладнання і сировини. Також у дохід держави конфісковано транспортні засоби, автоцистерни та резервуари, задіяні у протиправній діяльності.

Нагадаємо, детективи БЕБ викрили організовану злочинну групу з семи осіб, яка у 2023–2024 роках налагодила незаконне виробництво та збут пального через мережу АЗС.

Загалом зловмисники реалізували понад 300 тисяч літрів фальсифікованого пального вартістю понад 17 мільйонів гривень.

Засуджений координував процес виготовлення та збуту пального і тривалий час переховувався за кордоном. Після повернення в Україну матеріали кримінального провадження було скеровано до суду.

Оперативний супровід здійснювали співробітники УСР Національної поліції України, процесуальне керівництво — Чернівецька обласна прокуратура.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10043

Новости портала «Весь Харьков»

