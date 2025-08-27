БЕБ - викрито виробництво контрафакту

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які організували продаж контрафактної продукції під виглядом товарів відомого світового бренду.

Встановлено, що впродовж тривалого часу підозрювані незаконно продавали контрафактну продукцію, використовуючи знаки для товарів та послуг й промислові зразки правовласника. Зокрема вони купували підробки в Китайській Народній Республіці. Надалі продавали їх в мережі Інтернет через веб-сайт та в Instagram, доставляли по всій території України за допомогою поштового оператора. Такі дії фігурантів справи заподіяли правовласнику понад 24 млн грн збитків.

Детективи БЕБ разом зі співробітниками Департаменту Кіберполіції провели 14 обшуків в Дніпропетровській області за місцями розташування офісів та помешкань фігурантів. Правоохоронці виявили та вилучили контрафактні годинники, навушники, зарядні пристрої тощо.

Компетентні спеціалісти компанії дослідили зразки продукції, підтвердили, що вона є контрафактною/фальсифікованою, має низьку якість, маркування та упакування продукції не відповідають стандартам якості.

Детективи Бюро повідомили трьом фігурантам про підозру. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді грошової застави.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8967

