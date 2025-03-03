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Бойовики рф отримали завдання «виховувати» українських школярів

Бойовики рф отримали завдання «виховувати» українських школярів

Так звані ветерани війни проти України будуть зобов’язані брати шефство над школярами тимчасово окупованих територій, повідомили у Центрі національного спротиву.

Відповідальним за «наставництво» терористів над українськими дітьми став «депутат» фейкового парламенту «лнр» андрій самойлов.

Він отримав завдання у короткий термін влаштувати у кожен навчальний заклад щонайменше по двоє «героїв сво», які будуть прививати дітям любов до росії та путіна.

Джерело: https://t.me/spravdi/45329

Новости портала «Весь Харьков»

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