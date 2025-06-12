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Бранзулетка! БЕБ викрили схему контрабанди предметів розкоші

Бранзулетка! БЕБ викрили схему контрабанди предметів розкоші

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили схему контрабандного ввезення предметів розкоші, фігурантам повідомлено про підозру.

Встановлено, двох громадян України, які займалися контрабандою товарів. Зокрема вони приховували предмети розкоші та ювелірні прикраси в салоні автобусу та особистих речах аби уникнути митного контролю та відповідних митних платежів. Відправляли товар з Варшави.

Завозили контрабанду на митну територію України через міжнародний пункт пропуску Волинської митниці Державної митної служби України.

Правоохоронці зупинили транспортний засіб для проведення огляду та виявили коштовні годинники вартістю від 1 до 3 млн грн, ланцюжок з підвіскою в жовтому золоті, браслети відомих марок тощо. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 12, 4 млн грн.

Детективи БЕБ повідомили фігурантам про підозру у контрабанді товарів. Досудове розслідування триває.

Оперативний супровід здійснюють співробітники головного управління «Д» ДЗНД Служби Безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.

Бранзулетка! БЕБ викрили схему контрабанди предметів розкоші

Бранзулетка! БЕБ викрили схему контрабанди предметів розкоші

Бранзулетка! БЕБ викрили схему контрабанди предметів розкоші

Бранзулетка! БЕБ викрили схему контрабанди предметів розкоші

Бранзулетка! БЕБ викрили схему контрабанди предметів розкоші

Бранзулетка! БЕБ викрили схему контрабанди предметів розкоші

Бранзулетка! БЕБ викрили схему контрабанди предметів розкоші

Бранзулетка! БЕБ викрили схему контрабанди предметів розкоші

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8062

Новости портала «Весь Харьков»

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