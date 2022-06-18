Чекав на окупацію та спав під портретом Путіна. У Харкові затримали адепта ХНР

Поліцейськії затримали чоловіка, який публічно підтримував ворога.

8-річний чоловік висловлював відкриту підтримку країні-агресору. У нього вдома поліцейські виявили російські гроші та символіку.18 червня до відділу поліції № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла інформація про те, що на території Основ`янського району місцевий житель відкрито висловлює підтримку російській армії.На місце події виїжджали керівники Слобідської окружної прокуратури міста Харкова, керівники відділу поліції та слідчо-оперативна група.В ході проведення оперативних заходів працівники поліції викрили в протиправній діяльності 58-річного харків’янина. Чоловік висловлював відкриту підтримку країні-агресору. За його місцем проживання поліцейські вилучили російські гроші та символіку.Провели обшук в квартирі ще одного цінителя “русского мира”. Днями він публічно заперечував збройну агресію росіі проти України та підтримував окупацію. Під час обшуку в чоловіка були вилучені z-символіка, російська готівка, лист вдячності до військового керівництва рф, портрети путіна та туалетний папір, який чоловік чомусь вважає державними символами.На щастя, таких індивідів дуже мало, але й вони можуть нанести шкоду як не фізичну чи матеріально, то моральну. Своєчасно виявляємо, контролюємо та ведем до правосуддя, – повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости