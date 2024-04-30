Взрывы на оружейных складах Чехии организовали сотрудники гру

Следователи из Национального центрального управления по борьбе с организованной преступностью Чехии завершили исследование взрывов на складах боеприпасов, произошедших в 2014 году в Злинском крае, Врбетице.

Согласно результатам расследования, подтверждено, что взрывы были организованы агентами гру рф с целью препятствовать поставкам оружия и боеприпасов в Сирию или Украину, где россия ведет военные действия.

Об этом заявил директор Национального управления по борьбе с организованной преступностью, Иржи Мазанек.

При этом взрывы были не единичными диверсиями, а частью долгосрочной кампании российской военной разведки на территории Евросоюза и Украины.

Мазанек заявил, что подозреваемые находятся в россии, а российские власти отказались выполнить требования Чехии, мотивируя это тем, что обработка чешского запроса может нанести ущерб суверенитету, общественному порядку и важным интересам рф.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/35141

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