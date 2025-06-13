Через ревнощі та алкоголь ледь не вбив людину ножем: затримано харків’янина
Поліцейські затримали жителя Харкова, який ледь не вбив людину.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Подія сталася 11 червня в Індустріальному районі міста. На вулиці компанія з двох чоловіків та жінки вживала спиртні напої. До них підійшла інша жінка, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння, щоб поспілкуватися. Побачивши з вікна свою дружину, 52-річний харків’янин приревнував її, почав нецензурно лаятися, після чого вибіг на вулицю з кухонним ножем та молотком.
Між чоловіками виник конфлікт, який переріс у бійку. У ході сутички нападник кілька разів ударив іншого чоловіка ножем. Потерпілого з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу.
Зловмисника затримано у порядку статті 208 КПК України.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.
Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні злочину.