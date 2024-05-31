Через Тису на гумовому човні: трьох жителів Харківщини піймали на кордоні з Угорщиною

Сімох осіб, які планували перепливати Тису на гумових човнах, затримали сьогодні вдосвіта прикордонники відділу «Вилок» Мукачівського загону.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

О 4 годині ранку порушників неподалік від кордону зафіксувала біспектральна камера. Група реагування одразу ж вирушила на затримання. Пошкодивши загороджувальний паркан, чоловіки швидко рухалися в бік річки Тиса, якою пролягає українсько-угорський кордон. Чоловіки несли з собою гумові човни. Наряд затримав їх за 100 метрів від держрубежу.

Один мукачівець, троє жителів Львівщини та троє жителів Харківщини не приховували намірів щодо спроби незаконно потрапити в Угорщину.

Двоє жителів Львівщини за «міждержавне турне» віддали переправникам по 15 тисяч доларів, з решти чоловіків ділки витребували по 5 тисяч доларів.

Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб, причетних до спроби переправлення цієї групи чоловіків через кордон.

Стосовно затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справи скеровано до суду.

Крім того, про пошкодження загороджувального паркану та виявлення у діях чоловіків ознак злочину передбаченого ст. 194 ККУ «Умисне знищення або пошкодження майна» прикордонники повідомили співробітників поліції.

Агентство Телевидения Новости