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Чоловік, що убив літню жінку за відмову налити чарку, отримав 13 років позбавлення волі

Чоловік, що убив літню жінку за відмову налити чарку, отримав 13 років позбавлення волі

Вироком Харківського районного суду області 40-річного мешканця Чугуївщини визнано винним в умисному вбивстві з корисливих мотивів та крадіжці, поєднаній з проникненням у житло (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.2,3 ст. 185 КК України).

Як розповів керівник Харківської місцевої прокуратури № 6 Андрій Яковлев, убивці присудили 13 років позбавлення волі.

Обставини справи:

Подія трапилася на початку березня 2017 року в смт. Есхар Чугуївського району. Неодноразово судимий зловмисник прийшов до знайомої, що торгувала спиртним. Оскільки грошей в нього не було, він попросив жінку налити в борг. Однак «продавчиня» відмовила йому та намагалася вигнати з двору. До того ж жінка звинуватила чоловіка в тому, що він прилучає до чарки її доньку. Тоді розлючений зловмисник дістав ножа і наніс 68-річний жінці 15 поранень. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Окрім того, прокуратура довела в суді, що злодій причетний також до 9 крадіжок у Харкові та Чугуєві протягом 2016-2017 рр. Крадій залазив до будинків через вікна. Забирав переважно ювелірні вироби та дрібну техніку. Злочинними діями засудженого потерпілим спричинені збитки в сумі 70 тис. грн.

Довідково:

Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Прес-служба прокуратури Харківської області

Источник:

Новости портала «Весь Харьков»

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