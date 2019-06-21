Чоловік, що убив літню жінку за відмову налити чарку, отримав 13 років позбавлення волі

Вироком Харківського районного суду області 40-річного мешканця Чугуївщини визнано винним в умисному вбивстві з корисливих мотивів та крадіжці, поєднаній з проникненням у житло (п. 6 ч. 2 ст. 115, ч.2,3 ст. 185 КК України).

Як розповів керівник Харківської місцевої прокуратури № 6 Андрій Яковлев, убивці присудили 13 років позбавлення волі.

Обставини справи:

Подія трапилася на початку березня 2017 року в смт. Есхар Чугуївського району. Неодноразово судимий зловмисник прийшов до знайомої, що торгувала спиртним. Оскільки грошей в нього не було, він попросив жінку налити в борг. Однак «продавчиня» відмовила йому та намагалася вигнати з двору. До того ж жінка звинуватила чоловіка в тому, що він прилучає до чарки її доньку. Тоді розлючений зловмисник дістав ножа і наніс 68-річний жінці 15 поранень. Від отриманих травм потерпіла померла на місці.

Окрім того, прокуратура довела в суді, що злодій причетний також до 9 крадіжок у Харкові та Чугуєві протягом 2016-2017 рр. Крадій залазив до будинків через вікна. Забирав переважно ювелірні вироби та дрібну техніку. Злочинними діями засудженого потерпілим спричинені збитки в сумі 70 тис. грн.

Довідково:

Наразі вирок суду не набув чинності, оскільки триває час на апеляційне оскарження.

Прес-служба прокуратури Харківської області

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Новости портала «Весь Харьков»