Дайджест БЕБ. Новини за 26 - 30 травня

✅ БЕБ скерувало до суду справу щодо фальшивомонетника, який продавав підроблені гривні та долари на Київщині (https://t.me/esbu_gov_ua/7865)

❗️ Ухилився від сплати 30 млн грн податків: БЕБ скерувало до суду справу стосовно підрядника багатьох столичних райадміністрацій (https://t.me/esbu_gov_ua/7866)

✅ БЕБ викрило 5 киян, які вдома організували онлайн-казино з щомісячним обігом в мільйон гривень (https://t.me/esbu_gov_ua/7868)

✅ Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області забезпечили відшкодування 10 млн грн несплачених податків (https://t.me/esbu_gov_ua/7870)

❗️ БЕБ викрило нафтопереробний завод, який за добу нелегально виготовляв понад 100 тонн пального (https://t.me/esbu_gov_ua/7871)

✅ Занизив оренду нерухомості більше ніж на 2 млн грн: БЕБ повідомило про підозру керівнику держпідприємства (https://t.me/esbu_gov_ua/7881)

✅ Обвинуваченого у справі БЕБ про організацію нелегального казино оштрафували на 680 тисяч гривень (https://t.me/esbu_gov_ua/7882)

✅ БЕБ скерувало до суду справу за підроблення документів для експорту агропродукції (https://t.me/esbu_gov_ua/7884)

✅ Детективи БЕБ повідомили про підозру учасникам злочинної групи, які організували роботу нелегальних гральних закладів на Київщині (https://t.me/esbu_gov_ua/7885)

❗️ Програмне забезпечення з переплатою 180 млн грн: БЕБ виявило ризикову закупівлю ДП «Ліси України» (https://t.me/esbu_gov_ua/7890)

✅ У справі БЕБ про ухилення від сплати податків виробник етанолу відшкодував понад 21 млн грн несплачених податків (https://t.me/esbu_gov_ua/7891)

✅ В Одесі суд виніс вирок чоловіку, якого БЕБ викрило у реєстрації 37 фіктивних підприємств (https://t.me/esbu_gov_ua/7896)

❗️ Бюро економічної безпеки забезпечило повернення АТ «Укргазбанк» майнового комплексу із заставною вартістю майже 200 млн грн (https://t.me/esbu_gov_ua/7898)

✅ БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування майже 5 млн грн податків приватним підприємцем (https://t.me/esbu_gov_ua/7903)

✅ Нелегальна торгівля тютюновими виробами та електронними сигаретами: БЕБ оголосило підозру жителю Київщини (https://t.me/esbu_gov_ua/7904)

✅ Бюро економічної безпеки ліквідувало на Одещині цех з незаконного виробництва сигарет (https://t.me/esbu_gov_ua/7921)

❗️ Створення Центру протидії податковим правопорушенням й фінансово-податковий моніторинг: у БЕБ обговорили співпрацю з ДСФМ та ДПС (https://t.me/esbu_gov_ua/7936)

✅ 4 млн грн несплачених податків: БЕБ на Полтавщині завершило розслідування щодо керівника приватного підприємства (https://t.me/esbu_gov_ua/7932)

✅ БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету понад 2 млн грн несплачених податків лісогосподарським підприємством (https://t.me/esbu_gov_ua/7933)

✅ За матеріалами БЕБ на Буковині судитимуть чернівчанина, який підробляв документи про непридатність до військової служби (https://t.me/esbu_gov_ua/7934)

✅ БЕБ в Одесі припинило незаконну діяльність мережі гральних закладів: вилучено майно вартістю майже 19 млн (https://t.me/esbu_gov_ua/7944)

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7948

Новости портала «Весь Харьков»