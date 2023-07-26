ДБР повідомило про підозру у держзраді екснардепу від ОПЗЖ Рабіновичу (відео)

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» Вадиму Рабіновичу.

Депутат розповсюджував серед населення та політичного керівництва країн Європейського Союзу антиукраїнську пропагандистську інформацію, повідомили в ДБР.

Вадим Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву російської федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала рф ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

Колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Повідомлення про підозру здійснено шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

За інформацією слідства, наразі він переховується за кордоном.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Агентство Телевидения Новости