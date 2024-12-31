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ДБР повідомило про підозру заступнику командира бригади, який заробляв на відсутніх підлеглих

ДБР повідомило про підозру заступнику командира бригади, який заробляв на відсутніх підлеглих

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади.

З січня 2024 року заступник командира організував механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу. За половину суми зарплати такі особи могли не з’являтися на службу. При цьому, деяким з них періодично навіть оформлювали бойові виплати.

Слідству відомо щонайменше про 4 осіб, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки державі становлять понад 2,2 млн грн.

За оперативною інформацією, кількість учасників схеми може сягати десятків осіб.

Протиправну діяльність заступника командира викрив його підлеглий – він забрав у фігуранта сумку із 1,5 млн грн і передав її правоохоронцям.

Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю.

ДБР повідомило про підозру заступнику командира бригади, який заробляв на відсутніх підлеглих

ДБР повідомило про підозру заступнику командира бригади, який заробляв на відсутніх підлеглих

Джерело: https://t.me/DBRgovua/5026

Новости портала «Весь Харьков»

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