ДБР повідомило про підозру заступнику командира бригади, який заробляв на відсутніх підлеглих

Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади.

З січня 2024 року заступник командира організував механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу. За половину суми зарплати такі особи могли не з’являтися на службу. При цьому, деяким з них періодично навіть оформлювали бойові виплати.

Слідству відомо щонайменше про 4 осіб, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки державі становлять понад 2,2 млн грн.

За оперативною інформацією, кількість учасників схеми може сягати десятків осіб.

Протиправну діяльність заступника командира викрив його підлеглий – він забрав у фігуранта сумку із 1,5 млн грн і передав її правоохоронцям.

Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/5026

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