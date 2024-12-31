ДБР повідомило про підозру заступнику командира бригади, який заробляв на відсутніх підлеглих
Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику командира 110-ї окремої механізованої бригади.
З січня 2024 року заступник командира організував механізм отримання грошей від військовослужбовців, які не бажали проходити службу. За половину суми зарплати такі особи могли не з’являтися на службу. При цьому, деяким з них періодично навіть оформлювали бойові виплати.
Слідству відомо щонайменше про 4 осіб, які регулярно користувалися такою схемою. Збитки державі становлять понад 2,2 млн грн.
За оперативною інформацією, кількість учасників схеми може сягати десятків осіб.
Протиправну діяльність заступника командира викрив його підлеглий – він забрав у фігуранта сумку із 1,5 млн грн і передав її правоохоронцям.
Щоб помститися, заступник командира бригади спробував шантажувати підлеглого та подав документи про те, що він нібито самовільно залишив військову частину зі зброєю.
Джерело: https://t.me/DBRgovua/5026