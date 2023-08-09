До 5 років позбавлення волі засуджено чоловіка, який на смерть збив літню жінку у Харкові

8 травня 2021 року мешканець Змієва, керуючи технічно справним автомобілем Dodge Journey, рухався у крайній лівій смузі по вулиці Тюрінській в Харкові. Чоловік їхав зі швидкістю 65 км/год, тобто перевищив швидкість, дозволену в населених пунктах.

Наближаючись до пішохідного переходу та побачивши 71-річну жінку, яка переходила дорогу, водій проявив неуважність та не зменшив швидкість, в результаті чого скоїв наїзд на жінку. Від отриманих травм потерпіла померла на місці, повідомляє прокуратура Харківської області.

Своїми діями водій порушив вимоги п. 12.4, п. 12.3 Правил дорожнього руху України.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 32-річного чоловіка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

Суддя Октябрського районного суду Полтави виніс щодо чоловіка обвинувальний вирок. Йому призначено покарання у виді п’яти років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.

Обвинувачений у суді свою вину не визнав.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости