Добалакався: на Олексія Арестовича подали заяву в СБУ

На колишнього радника Офісу Президента Олексія Арестовича подали заяву до Служби безпеки України за його висловлювання, що нібито українці дали окупантам «чудову мотивацію воювати».

Про це повідомив блогер Олександр Нотевський, пише Судово-юридична газета.

«Накатав заяву в СБУ, цікаво, що буде», — написав він.

За словами автора заяви, у словах Арестовича можуть міститись ознаки виправдовування збройної агресії рф проти України в відео-інтерв’ю 10.08.2023 на YouTube.

Сам експолітик наразі не коментував звинувачення у свою адресу.

Агентство Телевидения Новости