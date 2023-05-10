Добровільно обійняв посаду «и. о. начальника управления финансов»: колаборанта позбавлять можливості внести заставу

Суд задовольнив апеляційну скаргу прокурорів Куп’янської окружної прокуратури Харківської області та взяв під варту без визначення розміру застави 55-річного мешканця смт Дворічна, який підозрюється в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, досудовим розслідуванням встановлено, що влітку минулого року підозрюваний добровільно обійняв посаду «и. о. начальника управления финансов» у так званій «Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области», розташованої в м. Куп’янськ.

Колаборант керував діяльністю управління фінансів: розробляв проєкти бюджету «ВГА», планував роботу очолюваного управління, контролював виконання планів доходу бюджету Куп’янського району, готував звіти, організовував розробку посадових інструкцій підлеглих працівників тощо.

Після звільнення Куп’янщини колаборант втік до Харкова, де намагався у великому місті сховатись від українського правосуддя. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208, 615 КПК України.

Ухвалою Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 11 квітня 2023 року підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу в сумі 134 200 грн, яку він вніс.

Прокурори подали апеляційну скаргу на вказану ухвалу до Дніпровського апеляційного суду, яку задоволено 10 травня 2023 року — підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Його взято під варту в залі суду.

Досудове розслідування проводять слідчі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області. Оперативний супровід — Управління СБУ в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Агентство Телевидения Новости