Криминал
Перейти к списку новостей
Сегодня 18:10
Просмотров: 147

Допомагав окупантам, поширюючи дані про дислокацію ЗСУ: судитимуть чоловіка

Допомагав окупантам, поширюючи дані про дислокацію ЗСУ: судитимуть чоловіка

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного чоловіка за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, мешканець селища Киселі Лозівського району збирав інформацію про місцезнаходження ЗСУ, фотографував техніку та боєприпаси українських військових. Зібрані дані зловмисник надсилав через особисті повідомлення громадянам рф, а також публікував у створеній ним же групі в месенджері, учасниками якої в тому числі були представники країни-агресора.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 