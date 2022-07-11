Допомагав окупантам, поширюючи дані про дислокацію ЗСУ: судитимуть чоловіка

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного чоловіка за фактом несанкціонованого поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, мешканець селища Киселі Лозівського району збирав інформацію про місцезнаходження ЗСУ, фотографував техніку та боєприпаси українських військових. Зібрані дані зловмисник надсилав через особисті повідомлення громадянам рф, а також публікував у створеній ним же групі в месенджері, учасниками якої в тому числі були представники країни-агресора.

Наразі чоловік перебуває під вартою. Обвинувальний акт направлено до Київського районного суду Харкова.

Досудове розслідування проводили слідчі Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости