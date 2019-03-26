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Двое жителей Харьковщины избили и ограбили приезжего

Двое жителей Харьковщины избили и ограбили приезжего

В поселке Андреевка Балаклейского района избили и ограбили 20-летнего приезжего. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 23 марта в час ночи в полицию от врачей поступило сообщение о том, что в больницу доставили 20-летнего жителя Миргорода Полтавской области. 

Пострадавший рассказал, что на улице его избили молодые люди, с которыми он познакомился несколько часов назад. Злоумышленники предложили парню выпить по стакану пива. Однако вместо отдыха злоумышленники избили молодого человека и забрали у него мобильный телефон.

Правоохранители установили и задержали грабителей. Ими оказались 26-летний и 20-летний ранее судимые местные жители.

У них полицейские изъяли мобильный телефон потерпевшего.

Информацию о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. 

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Агентство Телевидения Новости

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