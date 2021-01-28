Экс-мэру Славянска Штепе не смогли зачитать обвинительный акт: заседание перенесли

Защита экс-мэра Славянска Нели Штепы намеренно затягивает рассмотрение дела. Так считают представители прокуратуры Харьковской области.

Сегодня в Орджоникидзевский районный суд Харькова не пришли ни Штепа, ни три её адвоката. Они предварительно сообщили об этом в канцелярию суда. Поэтому судья решила, что этого достаточно, и назначила следующее судебное заседание на начало февраля.

Орджоникидзевский районный суд в Харькове. Заседание по делу Нели Штепы назначено на полодиннадцатого утра. В судебном зале - только судья и сторона обвинения. Штепы и ее защитников нет. Секретарь суда зачитывает ходатайство обвиняемого об отложении рассмотрения

Секретарь суда

Від обвинувачуваної Штепи надходило клопотання про відкладення судового засідання у зв’язку з тим, що вона не може бути на ньому присутня, оскільки на 9 годину 28 січня призначене засідання постійної міської комісії Слов’янської міської ради

О переносе рассмотрения дела просят и защитники. Ссылаются на отсутствие своей клиентки и занятость в других судебных заседаниях. Это - преднамеренное затягивание рассмотрения дела, уверен прокурор

Александр Чекин, прокурор в производстве

У даному випадку її участь у засіданні постійної комісії Слов’янської міської ради. Але законодавством не передбачено це як поважна причина. Тобто поважною причиною може бути хвороба, смерть близьких родичів та інше

В Орджоникидзевском суде сегодня должны были зачитать обвинительный акт.

Экс-мэра Славянска Нелю Штепу подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и создании террористической группировки. Ее судят с 2014 года.

Дело слушает уже пятая коллегия судей. Один из районных харьковских судов просил, чтобы рассмотрение перенесли в Славянск. Этого не произошло. В прошлом году Неля Штепа получила более трех тысяч евро компенсации по решению Европейского суда по правам человека. Туда обратился один из ее адвокатов. По его мнению, было нарушено право его клиентки на свободу и справедливый суд. Сейчас Штепа - депутат Славянского городского совета и находится под ночным домашним арестом

Так , у зв’язку з неприбуттям на судове засідання Штепи та її адвокатів суд відкладає судове засідання

Оснований для применения адиминистративных или дисциплинарных санкций, считает судья Елена Глибко, нет

ЕЛЕНА ГЛИБКО, судья

Відповідно до вимог діючого законодавства, на які ви посилались, суд може застосувати такі заходи, якщо сторона зловживала своїми правами і не прибуває поспіль декілька судових засідань до суду. Минулого разу ми зустрічались, всі у нас були присутні

Следующее заседание судья назначила на девятое февраля.





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