Ексначальниця поштового відділення на Івано-Франківщині привласнила понад 128 тисяч гривень «Укрпошти»

Суд визнав винною колишню начальницю відділення поштового зв’язку «Поляниця» АТ «Укрпошта» у заволодінні коштами підприємства, несанкціонованому втручанні в автоматизовані системи та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Про це йдеться у вироку Яремчанського міського суду.

Як встановив суд, обвинувачена, перебуваючи на посаді начальника відділення з жовтня 2021 року до листопада 2023 року та будучи матеріально відповідальною особою, у період із липня по вересень 2023 року систематично привласнювала кошти «Укрпошти».

Зокрема, з каси відділення вона незаконно заволоділа готівкою на суму 46 203,77 грн. Крім того, використовуючи службовий доступ до автоматизованої системи «Укрпошти», жінка неодноразово здійснювала операції з поповнення власної банківської картки через термінал без внесення відповідних готівкових коштів до каси. У такий спосіб вона привласнила ще 81 890 грн безготівкових коштів підприємства.

Загальна сума збитків, завданих АТ «Укрпошта», становила понад 128 тисяч гривень. Факт нестачі виявили 3 жовтня 2023 року під час позапланової ревізії, а результати перевірки підтвердила економічна експертиза.

Суд також встановив, що незаконно отримані кошти обвинувачена використала для погашення власних кредитних зобов’язань, чим легалізувала доходи, одержані злочинним шляхом. Усі злочини було вчинено в умовах воєнного стану.

Дії жінки кваліфікували за ч. 4 ст. 191, ч. 1 та ч. 3 ст. 362, а також ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України.

У грудні 2025 року між прокурором і обвинуваченою було укладено угоду про визнання винуватості. Жінка повністю визнала провину, сприяла розкриттю злочинів і відшкодувала завдані збитки. Суд урахував, що вона раніше не судима, має трьох неповнолітніх дітей та постійне місце роботи.

За сукупністю злочинів суд призначив їй п’ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні та матеріально відповідальні посади в державних і комунальних установах строком на три роки, а також із конфіскацією майна.

Вирок ухвалили на підставі угоди про визнання винуватості.

Джерело: firtka.if.ua

