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Експравоохоронець з Чкалівського підозрюється у держзраді: забезпечував окупантів транспортом та продуктами

Експравоохоронець з Чкалівського підозрюється у держзраді: забезпечував окупантів транспортом та продуктами

9 березня цього року ЗС РФ окупували Чкалівську селищну територіальну громаду Харківської області.

За даними слідства, колишній поліцейський добровільно перейшов на бік ворога та почав активно співпрацювати з окупантами.

Підозрюваний очолював автомобільну колону російських військових, у якій вони їздили за адресами мисливців та учасників АТО. У мисливців вони відбирали зброю, а учасників АТО змушували їхати на «перевірку». У ветерана АТО експоліціянт спільно з представниками країни-агресора забрав мікроавтобус на потреби російської армії.

У вільний час зрадник, хвилюючись за окупантів, привозив їм на блокпости продукти харчування.

Крім того, підозрюваний показав російським військовим місця для найкращого тактичного і стратегічного розташування ворожої артилерії та іншої техніки з метою недопущення наступу українських військових.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру колишньому працівнику правоохоронного органу за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі другого слідчого відділу територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – другий оперативний відділ ТУ ДБР у Полтаві, Управління СБУ в Харківській області та Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Агентство Телевидения Новости

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