Гендиректора «дочки» «Ростеха» задержали за попытку выдать китайское оборудование за собственную разработку

Следственный комитет задержал гендиректора «дочки» «Ростеха», концерна «Автоматика», Андрея Моторко по делу о мошенничестве. Ранее стало известно, что «Автоматика» выдала купленное в Китае оборудование за собственное изобретение.

СК требует арестовать Моторко, сообщает ТАСС со ссылкой на Пресненский суд.

На прошлой неделе «Коммерсант» писал, что концерн «Автоматика», получив от государства 300 млн рублей на разработку спутниковой связи, выдал китайские антенные системы за технологии собственного производств. Это обнаружили в Минпромторге в ходе проверки и уже обратились в Следственный комитет с заявлением о мошенничестве.

Антенны должны были обеспечить широкополосный доступ для работы спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте. Предполагалось, что системы позволят пассажирам пользоваться высокоскоростным интернетом, в том числе через Wi-Fi, а также получать доступ к различным мультимедийным сервисам (видеоконференц-связь, IP-телефония и мониторинговой информации).

В октябре 2021 года исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко сообщил, что образец антенной системы уже проходит опытную эксплуатацию на одном из пассажирских железнодорожных вагонов дальнего следования. Он рассказывал, что при создании антенных систем были использованы передовые технические решения.

«Данные системы также могут быть востребованы для контроля и управления беспилотным транспортом», — отмечал топ-менеджер «Ростеха».

В период с 2021 по 2024 год концерн должен был получить еще 400 млн 746 тыс. руб. в виде субсидий на создание линейки антенных систем, которые обеспечат широкополосный доступ для работы спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, на водном и воздушном транспорте.

Джерело: nigroll.com

Новости портала «Весь Харьков»