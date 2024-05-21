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росіяни знову впустили авіабомби на Бєлгородську область

росіяни знову впустили авіабомби на Бєлгородську область

російські бомбардувальники впустили на Шебекіно Бєлгородської області рф і округ ще чотири авіабомби.

Про це повідомив російський Telegram-канал Astra у понеділок, 20 травня.

Повідомляється, що 17 травня у Шебекіно Бєлгородської області знайшли одразу три ФАБ-500. Одну авіабомбу побачили біля будинку на Ржевському шосе, ніхто не постраждав. Проте боєприпас ще й досі не вивезли для знищення.

Ще одна ФАБ-250 впала у селищі Батрацька Дача у передмісті Шебекіно, бомбу ліквідували, ніхто не постраждав. Третю ФАБ-500 цього ж дня виявили на вулиці Машинобудівників у Шебекіному. Пошкоджено фасад будинку, паркан та вікна.

Четверту за два дні авіабомбу на Шебекинський округ росіяни скинули 18 травня. ФАБ-500 знайшли у Новій Таволжанці. Постраждалих та пошкоджень не було.

Зазначимо, від початку весни рф скинула на свої регіони та окуповані території України приблизно 50 ФАБ.

Джерело: slovoidilo.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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