Голову Старого Салтіва та секретаря Вільхівської сільради підозрюють в держзраді

Сьогодні оголосили про підозру у державній зраді голові Старого Салтова Едуарду Коновалову та секретарю Вільхівської сільради Надії Антоновій.

За матеріалами слідства, одразу після окупації Старого Салтіва Коновалов добровільно перейшов на бік окупантів, забезпечував їх житлом, агітував населення не чинити ворогам опір. Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Надія Антонова перейшла на бік загарбників в селі Кутузівка. Вона налагодила співпрацю з керівником російських військових з позивним «Вітязь». Антонова здала ветеранів АТО/ООС, мисливців та правоохоронців, змушувала місцевих носити білі пов’язки.

Обом оголосили про підозру за статтею «Державна зрада в умовах воєнного стану». Їм загрожує покарання – від 15 років до довічного ув’язнення. Розслідування триває.

Агентство Телевидения Новости