Грабіж на Салтівці: чолов’яга зірвав з жінки золотий ланцюжок та намагався втекти
Серед білого дня зірвав з жінки золотий ланцюжок: поліція повідомила зловмиснику про підозру у скоєнні грабежу.
Подія трапилась вдень на одній з вулиць Салтівського району, повідомляє поліція Харківської області.
До поліції звернулася 77-річна жителька району. Вона повідомила, що стала жертвою нападника.
Чоловік підбіг до неї ззаду та зірвав золоту прикрасу. З місця події злодій зник.
Оперативники Харківського РУП № 2 провели комплекс оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника.
Ним виявився 33-річний харків’янин, який вже притягався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. У нього були вилучені речові докази.
За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину.