Грабував жінок на вулиці: викрито харків’янина

Харківські поліцейські викрили чоловіка, який на вулиці пограбував жінку.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

21 вересня до відділу поліції № 1 ХРУП №2 надійшло повідомлення від 55-річної жінки.

Вона розповіла, що по вулиці Миру невідомий чоловік зірвав з шиї золотий ланцюжок з хрестиком.

Поліціянти встановили особу, причетну до скоєння злочину.

Ним виявився 34-річний чоловік раніше судимий за скоєння майнових злочинів.

Також він мав при собі довідку, що перебуває на замісній терапії, як особа, що вживає наркотичні речовини.

Вирішується питання про повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні грабежу та обрання запобіжного заходу.

Агентство Телевидения Новости