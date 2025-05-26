Група агентів рф за допомогою відеореєстраторів наводила ракети на Харківщину та ще шість областей

Контррозвідка СБУ та Національна поліція нейтралізували агентурну мережу російських спецслужб, яка коригувала авіаудари окупантів по східних, південних та західних областях України.

Про це повідомили в СБУ.

За результатами спецоперації одночасно затримано п’ятьох учасників ворожого осередку, які шпигували для рф у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Наймолодшому з них – 16 років, найстаршому – 23.

Як встановило розслідування, до складу агентурної групи входив студент із Запоріжжя, його місцева знайома та її співмешканець. Також з ними співпрацювали двоє братів із Харківщини. За матеріалами справи, фігуранти знали один одного та мали одного куратора російських спецслужб, але діяли порізно.

Після дистанційно вербування агенти отримали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об’єктах України. Щоб виконати завдання, фігуранти «подорожували» містами, де поруч із потенційними «цілями» паркували авто із ввімкненим відеореєстратором. За допомогою пристрою вони протягом 8-12 годин фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ.

Для конспірації агенти виходили з машини до найближчого кафе, яке використовували як «спостережний пункт» за обстановкою навколо. Час від часу фігуранти поверталися до авто, щоб перевірити заряд акумуляторів відеореєстратора та змінити карту пам’яті для подальшого запису.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила російську агентуру та затримала фігурантів за місцями проживання. За даними слідства, російські спецслужби завербували всіх агентів через Телеграм-канали, де вони шукали «легких грошей».

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости