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Хабар правоохоронцю у криптовалюті: скеровано до суду

Хабар правоохоронцю у криптовалюті: скеровано до суду

НАБУ і САП направили до суду справу щодо надання співробітником Державної прикордонної служби України неправомірної вигоди у криптовалюті представнику правоохоронного органу.

За даними слідства, службовець ДПСУ надав правоохоронцю через його посередника криптовалюту USDT в еквіваленті 355 тис. дол. США. За це хотів забезпечити невжиття заходів щодо викриття своєї протиправної діяльності.

Неправомірна вигода надійшла у повному обсязі на криптогаманець посередника, була переведена у готівку та передана правоохоронцю.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3224

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