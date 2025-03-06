Хабар за землю та майно на Рівненщині: скеровано до суду

Перед судом постане заступник голови Рівненської облради, який одержав від приватного підприємця хабар у розмірі пів мільйона гривень.

В кінці 2021 року підприємець на електронному аукціоні придбав непрацюючий дитячий санаторій, який колись перебував у комунальній власності.

Заступник голови обласної ради, дізнавшись, що покупець також хоче отримати у власність матеріальні цінності санаторію та землю під ним, пообіцяв сприяння щодо списання майна та ухвалення депутатами Рівненської обласної ради рішення про продаж ділянки площею 5,4 га.

Джерело: https://t.me/nab_ukraine/3086

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