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ХАЦ обнаружил переплату за ремонт школы-интерната

ХАЦ обнаружил переплату за ремонт школы-интерната

Харьковский антикоррупционный центр получил документы, согласно которым, город значительно переплатил за материалы, необходимые для ремонта КЗ «Областная специализированная школа-интернат II-III степеней «Одаренность» Харьковского облсовета.

Речь идет о капитальном ремонте части помещений первого этажа здания школы.

Например, в акте за декабрь 2018 года  указано, что кабель ВВГ нг 3х1,5 мм2 покупали по 29,55 грн/м, хотя сейчас в системе «Прозорро» такой кабель покупают по 13-14 грн/ м. Только на этой позиции переплата составила почти 30 тыс. гривен.

На тысячу гривен за тонну цемента переплатили, по сравнению с закупкой, которое проводило Главное управление Национальной полиции в Харьковской области.

Коммерческий линолеум покупали по 477 грн. за 1 кв.м. Для сравнения, для ремонта школы искусств в Харькове линолеум ПВХ Таркетт планировали покупать по 343 грн. / кв.м. И переплата на этой позиции за месяц составила еще 15 тыс. гривен.

По данным ХАЦ, подобных фактов зафиксировано много.

Агентство Телевидения Новости

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