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Харьковчанин убил парня, выстрелив ему в глаз: дело передано в суд

Харьковчанин убил парня, выстрелив ему в глаз: дело передано в суд

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего харьковчанина, которого подозревают в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что трагедия произошла в апреле этого года в Червонозаводском районе Харькова.

В один из дней около девяти часов вечера пасынок обвиняемого вернулся домой вместе со своим 26-летним другом. Ребята изрядно выпили, поэтому едва держались на ногах.

«Родня начала укладывать сына спать, а товарищ, оставшийся за дверью, никак не мог успокоиться. Он стучал в дверь и просил, чтобы друг срочно вышел к нему на лестничную площадку. Но вместо товарища в подъезд вышел его отчим. Мужчина тоже был в нетрезвом состоянии и еще и прихватил с собой пистолет под патрон Флобера. Между ними возник спор. Отчим достал пистолет и выстрелил парню в глаз. Молодой человек, не приходя в сознание, скончался в больнице», - рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Иван Неизвестный. 

Сейчас злоумышленник находится под стражей. 

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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