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Харьковчанина, который заставил своего гостя выпрыгнуть с 4-го этажа, отправили за решетку

Харьковчанина, который заставил своего гостя выпрыгнуть с 4-го этажа, отправили за решетку

Суд отправил за решетку харьковчанина, который заставил своего гостя выпрыгнуть с 4-го этажа.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, суд признал виновным 36-летнего харьковчанина в нанесении тяжких телесных повреждений и угрозах убийством своему товарищу (ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 129 УК Украины).

Как было установлено, в августе 2017 года товарищи совместно употребляли алкоголь дома у злоумышленника, где у них возник конфликт на бытовой почве. 

Хозяин дома решил доказать свое превосходство. Он закрыл дверь на ключ, взял нож и, подойдя к гостю, ударил его в спину. Затем, размахивая ножом, начал угрожать товарищу убийством и заставлять его выпрыгнуть из окна 4-го этажа. 

31-летнему гостю ничего не оставалось, как выполнить эти требования. Мужчина выпрыгнул и получил тяжелые травмы - многочисленные переломы и разрывы внутренних органов. 

Потерпевший остался парализованным и теперь нуждается в постоянном постороннем уходе. 

Суд приговорил харьковчанина к 7 годам лишения свободы.

Агентство Телевидения Новости

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